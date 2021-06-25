تراند الفن: أول تعليق من مصر على إجراءات تركيا تجاه إعلاميي الإخوان المتواجدين على أراضيها

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 02:09 صباحاً - صحيفة المرصد : كشفت مصادر، أمس الخميس، أن مصر أبلغت تركيا أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذت بحق عناصر إعلامية تابعين للإخوان المسلمين غير كافية وحدها لعودة العلاقات والتنسيق بين الطرفين.

كما شددت الرسائل المصرية على أن أمن البلاد غير قابل للتفاوض بأي شكل من الأشكال، بحسب العربية نت.

وأوضحت المصادر أن القاهرة تتمسك بخروج تركيا غير المشروط من الأراضي الليبية، وإلا فستعلق المفاوضات بشكل تام.

وكشفت أن القاهرة أرسلت برقيات عاجلة لأجهزة الأمن التركي والاستخبارات مفادها أنه سيتم تعليق التنسيق الأمني في ملفات عدة لاستمرار التواجد العسكري التركي غير المبرر على الأراضي الليبية.

يذكر أن السلطات التركية قد طلبت من إعلاميين تابعين لجماعة الإخوان وقف أنشطتهم الإعلامية من أراضيها سواء على منصات فضائية ومواقع تواصل اجتماعي ويوتيوب.