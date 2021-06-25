فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 02:09 صباحاً - أدمن 10 دقائق مضت آخر الأخبار 13 زيارة
حقق منتخب أوروجواي، فوزًا مهمًّا على نظيره منتخب بوليفيا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ضمن مُنافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.
وشهدت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أرينا الدولي في البرازيل، سيطرة تامة من قبل منتخب أوروجواي على المباراة.
وسجّل كارلوس لاميي هدف أوروجواي الأول بالخطأ في مرماه بالدقيقة 40، وأضاف كافاني الهدف الثاني في الدقيقة 81 من عمر الشوط الثاني.
بهذه النتيجة، أصبح منتخب أوروجواي في المركز الثالث بالمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما ظل منتخب بوليفيا في المركز الأخير دون نقاط.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أوروجواي تفوز على بوليفيا في كوبا أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.