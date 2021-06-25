تراند الفن: أوروجواي تفوز على بوليفيا في كوبا أمريكا

حقق منتخب أوروجواي، فوزًا مهمًّا على نظيره منتخب بوليفيا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ضمن مُنافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.

وشهدت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أرينا الدولي في البرازيل، سيطرة تامة من قبل منتخب أوروجواي على المباراة.

وسجّل كارلوس لاميي هدف أوروجواي الأول بالخطأ في مرماه بالدقيقة 40، وأضاف كافاني الهدف الثاني في الدقيقة 81 من عمر الشوط الثاني.

بهذه النتيجة، أصبح منتخب أوروجواي في المركز الثالث بالمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما ظل منتخب بوليفيا في المركز الأخير دون نقاط.

كريستيانو رونالدو ملك الأرقام القياسية (تقرير)