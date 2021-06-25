تراند الفن: فيدال يقود تشكيل منتخب تشيلي ضد باراجواي في كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 02:09 صباحاً - أدمن ‏35 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة

أعلن مارتن لارسارتي مدرب منتخب تشيلي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره باراجواي في بطولة كوبا أمريكا. ويستعد منتخب تشيلي لمواجهة نظيره باراجواي اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا. وجاء تشكيل منتخب تشيلي الرسمي لمباراة اليوم كالآتي:- حراسة المرمى: برافو خط الدفاع: ميديل، سيرالتا، إيسلا، مينا ريفيكو. خط الوسط: ساندوفال، ألارنكو، فيدال. خط الهجوم: روخاس، بريريتون، إيسلا. ويحتل منتخب تشيلي حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته، في بطولة كوبا أمريكا برصيد 5 نقاط.

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