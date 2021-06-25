فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 02:09 صباحاً - أدمن 4 دقائق مضت آخر الأخبار 6 زيارة
أعلنت الشركة المشغلة لسفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن، أن إبحار السفينة من مصر قد يستغرق بعض الوقت، وأنه جارٍ العمل على الاتفاق مع الجانب المصري.
جاء ذلك خلال تقرير أصدرته الشركة المشغلة للسفينة، والذي جاء فيه: “ربما يستغرق الأمر مزيدًا من الوقت من أجل الانتهاء من الاتفاق وإطلاق سراح السفينة والاستعداد للإبحار”، حسبما ذكرت “سكاي نيوز عربية”.
وفي وقت سابق، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن أزمة السفينة الجانحة أصبحت الآن “تاريخًا وذكرى ودروسًا مستفادة”، مشيرًا إلى أنه “سيتم العمل على إنشاء إدارة قانونية للتفاوض الدولي في الهيئة بدلًا من الاستعانة بمكاتب من الخارج”.
وشدد رئيس هيئة قناة السويس، على أنه “لم يتم اتهام قناة السويس في أي لحظة أثناء عملية التفاوض بالمسؤولية عن الحادث”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الشركة المشغلة لـ”إيفر جيفن”: إبحار السفينة من مصر قد يستغرق بعض الوقت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.