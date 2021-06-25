تراند الفن: الشركة المشغلة لـ”إيفر جيفن”: إبحار السفينة من مصر قد يستغرق بعض الوقت

أعلنت الشركة المشغلة لسفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن، أن إبحار السفينة من مصر قد يستغرق بعض الوقت، وأنه جارٍ العمل على الاتفاق مع الجانب المصري.

جاء ذلك خلال تقرير أصدرته الشركة المشغلة للسفينة، والذي جاء فيه: “ربما يستغرق الأمر مزيدًا من الوقت من أجل الانتهاء من الاتفاق وإطلاق سراح السفينة والاستعداد للإبحار”، حسبما ذكرت “سكاي نيوز عربية”.

وفي وقت سابق، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن أزمة السفينة الجانحة أصبحت الآن “تاريخًا وذكرى ودروسًا مستفادة”، مشيرًا إلى أنه “سيتم العمل على إنشاء إدارة قانونية للتفاوض الدولي في الهيئة بدلًا من الاستعانة بمكاتب من الخارج”.

وشدد رئيس هيئة قناة السويس، على أنه “لم يتم اتهام قناة السويس في أي لحظة أثناء عملية التفاوض بالمسؤولية عن الحادث”.