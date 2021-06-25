فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 02:09 صباحاً - ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: أظهر فيديو بثه موقع “ويب ميد” المتخصص في الشئون الصحية والطبية، كيفية تحضير حليب اللوز بالمنزل في خطوات بسيطة. وأشار الموقع إلى أن المطلوب هو كوب من اللوز وكوبين من الماء لتحضير مشروب خفيف في منتصف الليل. وأضاف أنه يتم وضع كوب اللوز وكوبي الماء في الخلاط وضربهما سويا لمدة تمتد من دقيقة واحدة إلى دقيقتين. وبعد الانتهاء من ضربهما بالخلاط يتم تصفية المزيج من الشوائب والحصول على كامل المشروب صافيا. ويوفر كوب واحد من حليب اللوز ١٢٠ سعر حراري وجرام واحد من البروتين، مع خلوه تماما من الكولسترول.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: خطوات تحضير حليب اللوز الخالي من الكولسترول بالمنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.