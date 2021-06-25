فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 02:09 صباحاً - أدمن 28 دقيقة مضت آخر الأخبار 19 زيارة
قال حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن المفاوضات مع أحمد سيد “زيزو” لاعب الفريق لتمديد عقده كانت سهلة وتمت ببساطة.
وقال لبيب، في تصريحات لقناة الزمالك: “تم تمديد عقد زيزو بعد عقد جلسة معه رفقة والده، والمفاوضات انتهت مع اللاعب بشكل سريع وسهل”.
وأضاف: “زيزو قال لنا من الجلسة الأولى أنه يريد البقاء في نادي الزمالك، وأنه تحت أمر نادي الزمالك في أي شيء وهو ما سهل من المفاوضات”.
وتابع: “زيزو من اللاعبين الكبار في الفريق ومن أصحاب المهارات الخاصة، لذلك كان لا بد من بقاءه واستمراره معنا لأكبر وقت ممكن”.
ومدد نادي الزمالك عقد اللاعب في إطار سياسة اللجنة بالحفاظ على قوام الفريق الأول.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حسين لبيب: المفاوضات مع زيزو جاءت سهلة.. واللاعب يريد الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.