تراند الفن: حسين لبيب: المفاوضات مع زيزو جاءت سهلة.. واللاعب يريد الزمالك

قال حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن المفاوضات مع أحمد سيد “زيزو” لاعب الفريق لتمديد عقده كانت سهلة وتمت ببساطة.

وقال لبيب، في تصريحات لقناة الزمالك: “تم تمديد عقد زيزو بعد عقد جلسة معه رفقة والده، والمفاوضات انتهت مع اللاعب بشكل سريع وسهل”.

وأضاف: “زيزو قال لنا من الجلسة الأولى أنه يريد البقاء في نادي الزمالك، وأنه تحت أمر نادي الزمالك في أي شيء وهو ما سهل من المفاوضات”.

وتابع: “زيزو من اللاعبين الكبار في الفريق ومن أصحاب المهارات الخاصة، لذلك كان لا بد من بقاءه واستمراره معنا لأكبر وقت ممكن”.

ومدد نادي الزمالك عقد اللاعب في إطار سياسة اللجنة بالحفاظ على قوام الفريق الأول.

محمد فضل: حمدي فتحي لاعب ذكي.. والترجي التونسي لا يمتلك حلولًا لتهديد الأهلي