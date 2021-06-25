فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 03:09 صباحاً - كشف محمد فضل، نجم الكرة المصرية السابق، سبب تراجع مُستوى رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال الفترة الماضية، على الرغم من تألقه في الأهلي.
وأكد محمد فضل، في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس: “مُدرب بيراميدز لا يعرف قدرات لاعبيه، وأنا مُتحفظ على ما يُقدمه الفريق مع الفريق السماوي خلال المباريات الماضية، ولا بد لبيراميدز من اللعب برأس حربة صريح، وأُرشح محمود وادي لهذا الدور خلال مُواجهة الرجاء المغربي”.
وتابع: “عبد الله السعيد لاعب كبير جدًا، ويحتاج لمساعدة زملائه لكي يستعيد بريقه، ولاعبو بيراميدز يشعرون بالضغط نتيجة الأزمات والهجوم الدائم عليهم”.
وأشار نجم الكرة المصرية، إلى أن مدرب بيراميدز يتحمل مسؤولية تراجع مُستوى رمضان صبحي، واللاعب يتمنى العودة من جديد إلى النادي الأهلي، لكن مسؤولي القلعة الحمراء سيرفضون عودته من جديد.
وأضاف: “عرضت أنا وحسام غالي على محمود الخطيب، التعامل مع رمضان صبحي كمشروع للأهلي ومنحه شارة القيادة على الرغم من صغر سنه، وبيبو وافق على ذلك”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محمد فضل: رمضان صبحي يتمنى العودة من جديد للنادي الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.