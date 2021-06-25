تراند الفن: دنيا سمير غانم تكشف وصية والدها في فيديو مصور

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 03:09 صباحاً - كشفت دنيا سمير غانم عن وصية والدها للمرة الأولى، في الفيديو المُسجل الذي أرسلته للعرض في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

وقالت دنيا إن والدها الفنان سمير غانم أوصاها بالحفاظ على حب الناس، وهو الأمر الذي شعرت به في الأزمة التي تمر بها من خلال الدعم الذي تتلقاه من دعوات بالرحمة للراحل سمير غانم، ودعاء بالشفاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، مشيرة إلى أنها تشعر بأنها تملك أهل في كل مكان.

واختتمت دنيا حديثها في الرسالة المُصورة، بإهداء التكريم لوالدها ووالدتها، مؤكدة على فخرها بكونها جزء منهم، معبرة عن امتنانها، وشكرها للجميع.

سبق، وقال الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج “مساء DMC”، إن النجمة دلال عبد العزيز الموجودة حاليًا في أحد مستشفيات القاهرة الكبرى لتلقي العلاج، تم نقلها من غرفة العناية المركزة إلى غرفة أخري، ولكن في العناية المركزة أيضا وحالتها الصحية مستقرة.

وأوضح الإعلامي رامي رضوان، خلال تقديمه البرنامج، أن النجمة دلال عبد العزيز بدأت تتحرك بمساعدة المرافقين، مضيفًا: “ندعو الله أن تشهد حالة الفنانة استقرارًا وتحسنًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.