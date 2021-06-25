تراند الفن: أبرزها الابتعاد عن الكافيين..نصائح للتخلص من مشاكل الهضم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 03:09 صباحاً - يعاني العديد من الأفراد من اضطرابات الجهاز الهضمي، وذلك نتيجة لاتباع أنظمة غذائية غير صحية أو بشكل خاطئ، خاصةً إذا كانت الوجبات دسمة غنية بالدهون، فذلك يؤدي إلى الإصابة بالخمول والإرهاق، كما يمكن الإصابة بعسر الهضم.

نصائح للوقاية من الإصابة بعسر الهضم:

ينصح بالابتعاد عن الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على نسب عالية من الكافيين، والتي تتمثل في الشاي، القهوة، النسكافية، المياه الغازية والشيكولاتة.

يمكن أن يعود السبب وراء لإصابة بعسر الهضم للإجهاد، لذلك هناك بعض التمارين التي ينبغي القيام بها للتخلص من ذلك مثل الاسترخاء أو التأمل.

يجب الامتناع عن عادة التدخين السيئة، لأنها تزيد من تهيج واضطرابات المعدة.

لا بد الابتعاد عن ارتداء الملابس الضيقة، لأنها في بعض الأحيان قد تسبب ضغطًا على المعدة.

لا ينصح بممارسة الرياضة بعد الانتهاء من الوجبة الغذائية مباشرة، بل يفضل القيام بها قبل الوجبة بنحو 30 دقيقة، أو بعد ساعة من تناولها

لا ينبغي الاستلقاء بعد تناول الطعام فورًا، بل ينصح بالانتظار 3 ساعات على الأقل بعد الانتهاء من تناول الطعام.

التركيز على الخضروات والفواكه الغنية بالالياف الطبيعية

تخلص من عادة تناول مشروب الشاي أو القهوة أو غيرها من المشروبات التي تمتلك الكافيين بعد تناول الطعام بشكل مباشر.