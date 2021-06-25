تراند الفن: نقل دلال عبد العزيز من العناية المركزة وأسرتها تطلب الدعاء لها (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 03:09 صباحاً - قال الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج “مساء DMC”، إن النجمة دلال عبد العزيز الموجودة حاليًا في أحد مستشفيات القاهرة الكبرى لتلقي العلاج، تم نقلها من غرفة العناية المركزة إلى غرفة أخري، ولكن في العناية المركزة أيضا وحالتها الصحية مستقرة.

وأوضح الإعلامي رامي رضوان، خلال تقديمه البرنامج، أن النجمة دلال عبد العزيز بدأت تتحرك بمساعدة المرافقين، مضيفًا: “ندعو الله أن تشهد حالة الفنانة استقرارًا وتحسنًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.

وسبق وكشفت الفنانة إلهام شاهين، تطورات الحالة الصحية لصديقتها الفنانة دلال عبد العزيز، الموجودة حاليًا في أحد مستشفيات القاهرة الكبرى لتلقي العلاج.

حالة دلال عبد العزيز

وقالت إلهام شاهين لـ“القاهرة 24”، إن حالة دلال عبد العزيز مستقرة، ولكنها مازالت في العناية المركزة بالمستشفى مستخدمةً أجهزة الأكسجين، لمساعدتها في تنفس أفضل.

وأضافت إلهام، أنها زارت دلال منذ يومين بالمشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، موضحةً: “واعية وتتحدث بشكل طبيعي مع مجاوريها وزوارها”، مطالبةً جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.