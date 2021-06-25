تراند الفن: بمسقط رأسه.. سمير الفيل ضيف بمنتدي الثقافة والإبداع

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 03:09 صباحاً - يقيم منتدي “الثقافة والإبداع”، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء الأحد 27 يونيو، بمكتبة مصر العامة بعزبة البرج بدمياط، ندوة بعنوان ” مبدعون وجوائز.. رحلة الأديب سمير الفيل “.

تأتي الندوة احتفاء بالكاتب الكبير سمير الفيل والذي حصل مؤخرا علي جائزة ساويرس للقصة القصيرة فرع الكبار، وخلال الندوة يتحدث الأديب الكبير سمير الفيل عن مشواره الأدبي الثري، والجوائز التي حصل عليها، ويحاوره الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف علي المنتدي.

ولد سمير الفيل بمحافظة دمياط في 16 يناير 1950، له العديد من الأعمال الروائية والشعرية والمسرحية، حصل علي جائزة الدولة التشجيعية في القصة القصيرة عام 2016 عن مجموعته القصصية ” جبل النرجس”، جائزة يوسف أبو رية عن مجموعته القصصية ” حمام يطير”، كما ترجمت العديد من نصوصه إلى اللغة الإنجليزية.

يهدف ملتقي الثقافة والإبداع إلى مناقشة القضايا الثقافية والفنية والفكرية والإبداعية وربطها بالحالة الحالية، والمساهمة في استراتيجية مصر 2030 خاصة فيما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته، ويتخذ المنتدي والذي يقام شهريا أكثر من شكل بين ندوات ومحاضرات وموائد مستديرة