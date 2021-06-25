تراند الفن: بدء ثاني مراحل التسجيل النهائي للحج واختيار الباقات اليوم

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن المرحلة الثانية للتسجيل النهائي واختيار الباقات للراغبين في الحج لهذا الموسم 1442 هـ، تنطلق اليوم الجمعة، وأن 558 ألف شخص سجلوا أسماءهم من بينهم 59% من الذكور و41% من الإناث.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أن مرحلة التسجيل عبر المسار الإلكتروني انتهت أمس الأربعاء، وأن المرحلة الثانية للتسجيل النهائي واختيار الباقات، ستنطلق اليوم الجمعة (25 يونيو 2021م).

وذكرت أن عدد من سجل للحج بلغ 558270 شخصًا، 59% من الذكور و41% من الإناث، وأن الفئات العمرية أقل من 20 سنة بلغت نسبتها 3%، ومن 21 إلى 30 سنة بلغت 26%، ومن 31 إلى 40 سنة بلغت 38%، ومن 41 إلى 50 سنة بلغت 20%، ومن 51 إلى 60 سنة بلغت 11%، واكبر من 60 سنة بلغت 2%.