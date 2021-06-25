فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن 43 ثانية مضت آخر الأخبار 2 زيارة
أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن المرحلة الثانية للتسجيل النهائي واختيار الباقات للراغبين في الحج لهذا الموسم 1442 هـ، تنطلق اليوم الجمعة، وأن 558 ألف شخص سجلوا أسماءهم من بينهم 59% من الذكور و41% من الإناث.
وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أن مرحلة التسجيل عبر المسار الإلكتروني انتهت أمس الأربعاء، وأن المرحلة الثانية للتسجيل النهائي واختيار الباقات، ستنطلق اليوم الجمعة (25 يونيو 2021م).
وذكرت أن عدد من سجل للحج بلغ 558270 شخصًا، 59% من الذكور و41% من الإناث، وأن الفئات العمرية أقل من 20 سنة بلغت نسبتها 3%، ومن 21 إلى 30 سنة بلغت 26%، ومن 31 إلى 40 سنة بلغت 38%، ومن 41 إلى 50 سنة بلغت 20%، ومن 51 إلى 60 سنة بلغت 11%، واكبر من 60 سنة بلغت 2%.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بدء ثاني مراحل التسجيل النهائي للحج واختيار الباقات اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.