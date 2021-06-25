تراند الفن: صحة كفر الشيخ: 23 ألف سيدة حصلت علي خدمات “حقك تنظمي”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 03:09 صباحاً - قالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بأن فاعليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار “حقك تنظمي” إنتهت اليوم، والتي كانت تستهدف تقديم الخدمة الطبية للمنتفعات وتقديم خدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أن هناك 23500 سيدة حصلوا علي خدمات حملة حقك تنظمي، وذلك بجميع عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والتي بلغ عددها 275 عيادة ثابتة، وأيضا العيادات المتنقلة والتي بلغ عددها 22 عيادة لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة.

وأشارت سلام، أن القوافل تنظيم ندوات توعوية تقوم بها الرائدات الريفيات لتوعية السيدات بأهمية تلك الوسائل والكشف وجميع الوسائل بالمجان،

وفي سياق متصل قالت الدكتورة ناچا عاطف مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أنه تم تقديم الخدمات للمنتفعات بواسطة فرق طبية مدربة علي أعمال الحملة تكونت من عدد 95 طبيب، وعدد 502 ممرضة، وعدد 614 رائدة ومثقفة سكانية، بجانب فرق الإشراف بالإدارات الصحية وفريق الإشراف بالمديرية وفريق إشراف الوزارة.

كما أوضحت ناجا أن عدد السيدات اللاتي حصلن علي خدمات من خلال هذه الحملة هو 23500 سيدة من سيدات محافظة كفرالشيخ.