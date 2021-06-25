فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أمرت جهات التحقيق فى مدينة السلام بحبس سائق أتوبيس يتعاطى مواد مخدرة “أستروكس”، بعد تداول فيديو له أثناء قيادته حافلة، وهو في حاله غير مستقرة في مدينة السلام بالقاهرة.
وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يرصد سائق أتوبيس متعاطي لمواد مخدرة أثناء قيادته، مما تسبب في عدم قدرته على قيادة الأتوبيس المحمل بالركاب، في منطقة النهضة بدائرة قسم السلام.
ووثق الفيديو الذي صوره أحد الركاب الواقعة، بعد دقائق من تحرك قائد الأتوبيس من منطقة النهضة بدائرة قسم السلام، وبعدما توقف السائق نتيجة فقد السيطرة على القيادة.
وحاول مصور الفيديو، التحدث مع السائق الذى ظهر في حالة عدم إدراك، وفاقد التصرف والسيطرة على الأتوبيس قيادته، وقال موثق الفيديو: “هذا السائق بمجرد أن تحرك فقد السيطرة، وده ناتج عن تناوله مخدرات.. إزاي أتوبيس يقوده شخص يتناول مواد مخدرة ومعاه أرواح”.
وعلى الفور، أنزل أحد الركاب السائق، لتسيير الحركة المروية، بينما تفحصت الأجهزة الأمنية الواقعة، لضبط السائق الذى ظهر في الفيديو، والتحقق من صحة الفيديو المتداول.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حبس السائق المتهم بقيادة “أتوبيس” تحت تأثير الأستروكس بمدينة السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.