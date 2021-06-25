فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 04:09 صباحاً - علّق محمد فضل، نجم الكرة المصرية السابق، على مباراة الأهلي والترجي التونسي، والتي ستقام مساء السبت المقبل، ضمن مُنافسات دوري أبطال إفريقيا.
وأكد محمد فضل، في تصريحات تلفزيونية له: “هناك فروق فنية كبيرة بين الأهلي والترجي التونسي، والفريق التونسي لا يمتلك حلولًا كثيرة لتهديد الأهلي في القاهرة”.
وتابع فضل: “حمدي فتحي لاعب ذكي، وبن رمضان والهوني أخطر لاعبي الترجي، والمباراة أقرب للنادي الأهلي، والصعود إلى النهائي، ومُعين الشعباني سيحاول خطف هدف”.
وأشار إلى أنه يتمنى فوز كايزر تشيفز، الجنوب إفريقي على الوداد المغربي، والصعود إلى النهائي، ومُواجهة النادي الأهلي من أجل مصلحة المنتخب الأولمبي، والمُطالبة بتقديم المباراة.
وأضاف: “كرة القدم تُحسم بالأهداف، لذلك فشل الوداد في الفوز على كايزر تشيفز”.
ويُواجه النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، في الساعة التاسعة مساء السبت المقبل في المباراة التي ستجمعهما على استاد الأهلي We السلام، ضمن مُنافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محمد فضل: حمدي فتحي لاعب ذكي.. والترجي التونسي لا يمتلك حلولًا لتهديد الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.