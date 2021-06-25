فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن 35 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
تدرس أوبك وحلفاءها زيادة انتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا عندما يجتمعون الأسبوع المقبل، وهو ما يمثل دفعة متواضعة لإمدادات العالم من الخام مع تعافي الأسعار بقوة.
ومن المقرر أن يجتمع التحالف في الأول من يوليو لتقرير الخطوة التالية. وقال المندوبون إنهم يتطلعون حاليا إلى إضافة 500 ألف برميل أخرى يوميًا في أغسطس، وربما تتبعها زيادات مماثلة في الأشهر اللاحقة. وقالوا إن السيناريو لم يناقش رسميا بين المجموعة، ولم يتم اتخاذ أي قرار
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، قال مندوبون إن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” التي تقودها السعودية وحلفاءها بقيادة روسيا فيما يسمى بتحالف أوبك+ يتحركون بحذر في زيادة الإنتاج، وسط مخاوف من تذبذب الطلب مع تعافي اقتصادات العالم بشكل غير متساو
وقلصت أوبك+، الإنتاج في أوائل العام الماضي بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا مع تقلص الطلب بسبب الوباء. وبلغ حجم الإنتاج العائد للأسواق منذ ذلك الحين وحتى يوليو المقبل نحو 4 ملايين برميل يوميًا بما يعني أن المجموعة لازالت تحجب ما يقارب 5 ملايين برميل يوميًا عن الأسواق رغم ارتفاع الأسعار لأعلى مستوى منذ أكثر من عامين مع وصول خام برنت لمستوى تجاوز 75 دولارا للبرميل، ووصول الخام الأمريكي لمستوى أعلى من 73 دولارا للبرميل في تعاملات اليوم الأربعاء.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ” أوبك+” تدرس رفع إنتاجها من النفط بنحو 500 ألف برميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.