تراند الفن: مصرع شاب تناول أقراص الغلة في ظروف غامضة بالبحيرة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 04:09 صباحاً - لقي شاب في العقد الرابع من العمر مصرعه، نتيجة تناول أقراص الغلة، في ظروف غامضة، بقرية الدراويش التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبراخيت، يفيد بوصول المستشفى ياسر م.م، 34 عامًا، مقيم قرية الدفراوي، جثة هامدة، نتيجة تناوله أقراص الغلة في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وأفاد أهليته بتناول المذكور حبوب تستخدم فى حفظ الغلال، وتقوم مباحث مركز شبراخيت بالتحري عن أسباب الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي التحقيق.

وفي واقعة أخرى، كان موظف بالوحدة المحلية بمركز الدلنجات، في العقد الرابع من العمر أقدم على الانتحار بتناول أقراص الغلال، بسبب إنهاء خدمته واتهامه فى قضية تزوير واختلاس وتربح، وصدر له قرار ضبط وإحضار بشأنها، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى الدلنجات المركزي، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا، من العميد مصطفى السعدني، مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوصول شخص لمستشفى الدلنجات المركزي، ادعاء تناول أقراص الغلال، وتوفي على إثرها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة الدلنجات لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وفاة ي.ع.ي، موظف بالوحدة المحلية بمدينة الدلنجات، بتناول حبوب الغلال، داخل المسجد لمرور بأزمة نفسية، وذلك بسبب إنهاء خدمته بالوحدة المحلية، لاتهامه فى قضية تزوير واختلاس وإهدار للمال العام وتربع من وظيفته.

وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 4868 لسنة 2021 إداري مركز شرطة الدلنجات، وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار أشرف حمودة، مدير نيابة الدلنجات، وسكرتارية عبدالعزيز فراج، التصريح بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.