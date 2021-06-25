تراند الفن: منتخب باراجواي يفوز بثنائية على تشيلي في كوبا أمريكا

تمكن منتخب باراجواي أن يفوز على نظيره تشيلي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.

وسجل هدفي باراجواي كل من ساموديو في الدقيقة 33 وألميرون في الدقيقة 58 عن طريق ركلة جزاء، وظل منتخب تشيلي يحاول خطف هدفه الأول لتعديل نتيجة المباراة ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز منتخب باراجواي بهدفين.

وبهذه النتيجة يصل رصيد منتخب باراجواي إلى 6 نقاط ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته في بطولة كوبا أمريكا بينما يقف رصيد تشيلي عند 5 نقاط في المركز الثالث، ليتأهل كل من باراجواي وتشيلي من هذه المجموعة عقب مباراة اليوم الجمعة.