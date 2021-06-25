فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن دقيقتين مضت آخر الأخبار 5 زيارة
تمكن منتخب باراجواي أن يفوز على نظيره تشيلي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.
وسجل هدفي باراجواي كل من ساموديو في الدقيقة 33 وألميرون في الدقيقة 58 عن طريق ركلة جزاء، وظل منتخب تشيلي يحاول خطف هدفه الأول لتعديل نتيجة المباراة ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز منتخب باراجواي بهدفين.
وبهذه النتيجة يصل رصيد منتخب باراجواي إلى 6 نقاط ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته في بطولة كوبا أمريكا بينما يقف رصيد تشيلي عند 5 نقاط في المركز الثالث، ليتأهل كل من باراجواي وتشيلي من هذه المجموعة عقب مباراة اليوم الجمعة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: منتخب باراجواي يفوز بثنائية على تشيلي في كوبا أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.