فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن 28 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
ظهرت لمياء حلاوة، شقيقة رجل الأعمال محمد حلاوة، خلال فيديو نشره الأخير عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات:أنستجرام”.
وعلّقت لمياء حلاوة على سخرية الفنانة ياسمين عبد العزيز طليقة شقيقها، والتي تضمنت إهانة للفنانة ريهام حجاج: ““إحنا عايزينك إنتي كمان تركزي في صفحتك وتنسينا، وحاولي أنك تكوني سعيدة لأن إحنا سعداء وإحنا بعيد عنك.. يارب الكلام يوصلك لأن غير كده أظن هتبوظي الصفحة الجديدة بتاعتك هي كمان، ده اللي عايزة أقولهولك لمصلحتك ولمصلحة أولادك”.
وقالت: “أنا اسمي لمياء حلاوة أخت محمد حلاوة، الحقيقة أنا شفت برنامج ريهام صاحبتي وأختي ومرات أخويا، وكنت فرحانه بيه وشفت أنها قالت كلام محترم وكلام من قلبها، الحاجة اللي ضايقتني وأزعجتني ودي حاجة عائلية إني فوجئت من كام ساعة بكلام يتقال على حرابيق وكلام ميصحش يتقال”.
وأضافت: “يا جماعة إحنا بقالنا 3 سنوات بنتحارب ونتهاجم ويتقال علينا كلام غلط وإحنا مبنردش علشان خاطر مصلحة ولادنا وعلشان ده اللي اتعلمناه في الدنيا إن إحنا نخاف على ولادنا بس الظاهر أن في ناس تانية مش فارق معاها الكلام ده إحنا خلاص خرجناكي من حياتنا وقفلنا صفحتك ومش بس كده مبنفتكركيش”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شقيقة محمد حلاوة تهاجم ياسمين عبد العزيز: “حاولي أنك تكوني سعيدة لأن إحنا سعداء وإحنا بعيد عنك” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.