تراند الفن: شقيقة محمد حلاوة تهاجم ياسمين عبد العزيز: “حاولي أنك تكوني سعيدة لأن إحنا سعداء وإحنا بعيد عنك”

ظهرت لمياء حلاوة، شقيقة رجل الأعمال محمد حلاوة، خلال فيديو نشره الأخير عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات:أنستجرام”.

وعلّقت لمياء حلاوة على سخرية الفنانة ياسمين عبد العزيز طليقة شقيقها، والتي تضمنت إهانة للفنانة ريهام حجاج: ““إحنا عايزينك إنتي كمان تركزي في صفحتك وتنسينا، وحاولي أنك تكوني سعيدة لأن إحنا سعداء وإحنا بعيد عنك.. يارب الكلام يوصلك لأن غير كده أظن هتبوظي الصفحة الجديدة بتاعتك هي كمان، ده اللي عايزة أقولهولك لمصلحتك ولمصلحة أولادك”.

وقالت: “أنا اسمي لمياء حلاوة أخت محمد حلاوة، الحقيقة أنا شفت برنامج ريهام صاحبتي وأختي ومرات أخويا، وكنت فرحانه بيه وشفت أنها قالت كلام محترم وكلام من قلبها، الحاجة اللي ضايقتني وأزعجتني ودي حاجة عائلية إني فوجئت من كام ساعة بكلام يتقال على حرابيق وكلام ميصحش يتقال”.

وأضافت: “يا جماعة إحنا بقالنا 3 سنوات بنتحارب ونتهاجم ويتقال علينا كلام غلط وإحنا مبنردش علشان خاطر مصلحة ولادنا وعلشان ده اللي اتعلمناه في الدنيا إن إحنا نخاف على ولادنا بس الظاهر أن في ناس تانية مش فارق معاها الكلام ده إحنا خلاص خرجناكي من حياتنا وقفلنا صفحتك ومش بس كده مبنفتكركيش”.