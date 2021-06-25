فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 05:09 صباحاً - انتهت اليوم الجمعة 25 يونيو منافسات الجولة الرابعة، من دور المجموعات، لبطولة كوبا أمريكا، بآخر مباراة في الجولة، بين تشيلي وباراجواي.
ويتبقى حتى الآن جولة وحيدة على نهاية دور المجموعات، من بطولة كوبا أمريكا، والتي ستبدأ مبارياتها يوم الأحد المقبل 27 يونيو.
ويعتبر منتخب بوليفيا هو أول المغادرين لبطولة كوبا أمريكا، من دور المجموعات بشكل رسمي، وذلك عقب الخسارة على يد أوروجواي، ليظل في المركز الخامس، من جدول ترتيب المجموعة الأولى دون أي نقاط.
وحتى الآن حسمت 6 منتخبات صعودها إلى الدور ربع النهائي، من بطولة كوبا أمريكا، ويتبقى منتخبين فقط، لم يحسما صعودهما بشكل رسمي.
ويستعرض لكم موقع “القاهرة 24” الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي، من بطولة كوبا أمريكا، قبل جولة من انتهاء دور المجموعات:-
-البرازيل
-الأرجنتين
-باراجواي
-الأوروجواي
-تشيلي
-كولومبيا
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف على المتأهلين لربع نهائي كوبا أمريكا قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.