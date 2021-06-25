تراند الفن: تعرف على المتأهلين لربع نهائي كوبا أمريكا قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 05:09 صباحاً - انتهت اليوم الجمعة 25 يونيو منافسات الجولة الرابعة، من دور المجموعات، لبطولة كوبا أمريكا، بآخر مباراة في الجولة، بين تشيلي وباراجواي.

ويتبقى حتى الآن جولة وحيدة على نهاية دور المجموعات، من بطولة كوبا أمريكا، والتي ستبدأ مبارياتها يوم الأحد المقبل 27 يونيو.

ويعتبر منتخب بوليفيا هو أول المغادرين لبطولة كوبا أمريكا، من دور المجموعات بشكل رسمي، وذلك عقب الخسارة على يد أوروجواي، ليظل في المركز الخامس، من جدول ترتيب المجموعة الأولى دون أي نقاط.

وحتى الآن حسمت 6 منتخبات صعودها إلى الدور ربع النهائي، من بطولة كوبا أمريكا، ويتبقى منتخبين فقط، لم يحسما صعودهما بشكل رسمي.

ويستعرض لكم موقع “القاهرة 24” الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي، من بطولة كوبا أمريكا، قبل جولة من انتهاء دور المجموعات:-

-البرازيل

-الأرجنتين

-باراجواي

-الأوروجواي

-تشيلي

-كولومبيا