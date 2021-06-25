تراند الفن: ترتيب المجموعة الأولى في كوبا أمريكا عقب خسارة تشيلي على يد باراجواي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 05:09 صباحاً - تمكن منتخب باراجواي من الفوز على نظيره تشيلي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا.

وبهذه النتيجة يصل رصيد منتخب باراجواي إلى 6 نقاط، ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته، في بطولة كوبا أمريكا، بينما يقف رصيد تشيلي عند 5 نقاط، في المركز الثالث، ليتأهل كل من باراجواي وتشيلي من هذه المجموعة، عقب مباراة اليوم الجمعة.

ويتواجد منتخب تشيلي في المجموعة الأولى، من مجموعات بطولة كوبا أمريكا، رفقة كل من باراجواي والأرجنتين وبوليفيا وأوروجواي.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الأولى، من كوبا أمريكا، عقب مباريات اليوم الجمعة:-

1- الأرجنتين 7 نقاط

2- باراجواي 6 نقاط

3- تشيلي 5 نقاط

4- أوروجواي 4 نقاط

5- بوليفيا دون نقاط.