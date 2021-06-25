تراند الفن: السبت القادم.. معرض للدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 06:09 صباحاً - تفتتح كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، معرض ” رؤى ” وهو معرض خاص للدارسين بقسم الدراسات الحرة بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، حيث يفتتح المعرض الدكتور السيد إبراهيم قنديل، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة أمنية يحيى، وكيل الكلية لشيءون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويستعرض المعرض، أعمال الدارسين الفنية المختلفة ويأتي هذا من منطلق رعاية الكلية لتنمية وتشجيع المهارات الفنية في المجتمع المصري والوطن العربي والقارة السمراء، ويعرض المعرض أعمال أكثر من 70 دارس وأكثر من 80 عمل ما بين أعمال التصوير والرسم.

ويأتي معرض ” رؤى “، في وقت مازالت جائحة كورونا تعصف بالعالم، إلا أنها لم تكن لتوقف استمرارية الفن والإبداع والرغبة في تجاوز الأزمة والاستمرار في تأدية رسالة كلية الفنون الجميلة نحو الفن والمجتمع ودعم المواهب وتنمية قدراتهم، حيث تمثل الدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك جانبًا هاما لإتاحة الفرصة للموهوبين ومحبي الرسم من كافة التخصصات والذين لم يتسنى لهم الالتحاق بالكلية من أجل خوض تجربة الدراسة بالكلية بشكل أكاديمي، ويشرف على القسم نخبة من الأساتذة بالكلية الأم الأعرق في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

ويفتتح المعرض، يوم السبت الموافق 26 يونيو 2021، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بقاعة العرض الرئيسية بالكلية، ويستمر المعرض حتى يوم الأربعاء الموافق 30-6-2021، ويستقبل الزوار من الساعة 10 ص حتى 12 م مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.