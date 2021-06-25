تراند الفن: هذا ما حققه كليب شاكوش وياسمين رئيس “حبيبتي” بعد شهر من طرحه (فيديو)

حقق مطرب المهرجانات حسن شاكوش مع ياسمين رئيس، نجاحًا كبيرًا من خلال كليب أغنية “حبيبتي”، فبعد مرور شهر على طرح الأغنية وصل عدد مشاهدتها إلى 37 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب.

أغنية “حبيبتي” غناء حسن شاكوش وياسمين رئيس، وإنتاج شركة مزيكا المنتج محمد جابر وإخراج هادي الباجوري.

وحول كليب “حبيبتي” قالت ياسمين: “أحب تقديم نفسي كفنانة تستطيع القيام بكل أنواع الفنون المختلفة ووجدت مشاركتي الغناء الشعبي مع حسن شاكوش تجربة مميزة وجديدة وخاصه أنها ليست تجربتي الأولى في الغناء فقد قمت من قبل بالغناء في فيلم الشيخ جاكسون وأيضا أغنية فيلم هيبتا”.

يذكر أن النجمة ياسمين رئيس قد حققت خلال السباق الرمضاني نجاحًا قويًا ببطولاتها لمسلسل “ملوك الجدعنة”، وتجاوز فيديو رقصها على أغنية “كل يوم” في أحداث المسلسل الـ 6 ملايين مشاهدة.