فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن 33 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
حقق مطرب المهرجانات حسن شاكوش مع ياسمين رئيس، نجاحًا كبيرًا من خلال كليب أغنية “حبيبتي”، فبعد مرور شهر على طرح الأغنية وصل عدد مشاهدتها إلى 37 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب.
أغنية “حبيبتي” غناء حسن شاكوش وياسمين رئيس، وإنتاج شركة مزيكا المنتج محمد جابر وإخراج هادي الباجوري.
وحول كليب “حبيبتي” قالت ياسمين: “أحب تقديم نفسي كفنانة تستطيع القيام بكل أنواع الفنون المختلفة ووجدت مشاركتي الغناء الشعبي مع حسن شاكوش تجربة مميزة وجديدة وخاصه أنها ليست تجربتي الأولى في الغناء فقد قمت من قبل بالغناء في فيلم الشيخ جاكسون وأيضا أغنية فيلم هيبتا”.
يذكر أن النجمة ياسمين رئيس قد حققت خلال السباق الرمضاني نجاحًا قويًا ببطولاتها لمسلسل “ملوك الجدعنة”، وتجاوز فيديو رقصها على أغنية “كل يوم” في أحداث المسلسل الـ 6 ملايين مشاهدة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هذا ما حققه كليب شاكوش وياسمين رئيس “حبيبتي” بعد شهر من طرحه (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.