تراند الفن: أطعمة تساعدك على تحفيز هرمون السعادة.. تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 06:09 صباحاً - الشعور بالسعادة هو أمر نسعى إليه جميعا، وهناك مجموعة من الأطعمة التي تساعد على تحفيز الاندروفين(هرمون السعادة)، وهي كالآتي: –

الشوكولاته

احتواء الشوكولاته على نسبة عالية من الكاكاو تكون أكثر فاعلية في زيادة إفراز الإندورفين، وهذا النوع من الشوكولاتات يزيد من مناعة الجسم ويحسّن القدرات الإدراكية.

المكسرات

يمكن تحفيز هرمون السعادة من خلال أكل المكسرات بين الوجبات، فهي غنية بالفيتامينات مثل فيتامين E وB6 والنياسين وحمض الفوليك، كما توفر المعادن مثل المغنيسيوم والزنك والكالسيوم والفسفور وغيرها من المعادن.

البروتين الحيوانى

تحتوي البروتينات الحيوانية على مجموعة من الأحماض الأمينية، المرتبطة بإنتاج الإندورفين، فالبيض هو أحد مصادر البروتين الحيواني الأكثر صحة واقتصادية ولا تنخدع بمقولة أنه سيرفع مستوى الكوليسترول.

الفواكه

أثبتت الدراسات أن فيتامين سي يعزز إفراز الإندورفين، لذا فمن المحبب الإكثار من تناول الفواكه الحمضية كالبرتقال، وغيرها من الفاكهة ذات الألوان الزاهية كالعنب، والفراولة.

الجينسينج

يقوى الجينسنج الوظائف العقلية لدى الأشخاص، حيث يرفع من مشاعر الهدوء والاسترخاء، ومفيد كثيرا لمرضى الزهايمر.