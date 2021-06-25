تراند الفن: “الأرصاد” تكشف توقعات حالة الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏19 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد :توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة وسماء غائمة جزئيا على مرتفعات جيزان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة قد تمتد الى مرتفعات المدينة المنورة تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة.

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