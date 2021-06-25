تراند الفن: قد يؤدي إلى اضطرابات المعدة.. تعرف على أضرار النوم أمام المروحة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 07:09 صباحاً - يعتبر فصل الصيف هو الموسم الوحيد الذي يلجأ فيه الفرد للمراوح بشكل مكثف، حيث يعاني الأشخاص من ارتفاع درجات الحرارة، والشعور بالتعرق في الجسم وسخونته.

كما أن هناك البعض الذين يفضلون هواء المراوح بدلًا من التكييف، ولكن هناك أضرار بالغة للمراوح وفقا لما ذكره موقع livescience.

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وذكر لين هوروفيتز اخصائي أمراض الرئة بمستشفى لينوكس هيل في مدينة نيويورك، أن كل الاشياء التي تسبب حدوث حركة سريعة للهواء مثل المروحة، تؤدي إلى تبخر الرطوبة في الفم والأنف، مما يترتب عليه الإصابة بجفاف الفم.

وأضاف لين أن المراوح تتسبب في انتشار الغبار، وهو الذي يعد خطرًا على مرضى الحساسية.

وأوضح أخصائي أمراض الرئة أن المراوح تؤدي إلى تقلصات العظام، والإصابة باحتقان الحلق وانسداد الأنف، منا أنها تؤدي إلى حدوث اضطرابات في المعدة.

وينصح باستعمال المحلول الملحي لمرضى الحبوب الأنفية.

ويفضل وضع مسافة آمنة بين الشخص والمروحة، خاصةً في أوقات النوم، حيث كشفت بعض الدراسات أن المروحة تسبب زيادة حالات الاختناق خلال النوم.