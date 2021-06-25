تراند الفن: “وفد برلماني”: المصريون قوة ناعمة كبيرة في إفريقيا

قال النائب الدكتور محمد الشيخ إن لمصر قوة ناعمة كبيرة في إفريقيا، ممثلة في المصريين بالخارج، مؤكدًا أننا يجب أن نعمل على استعادة دور مصر في إفريقيا وأن الأطباء والصيادلة قوة ناعمة مصرية قوية جدا في إفريقيا، كما أننا في مصر يوجد لدينا جاليات إفريقية والاهتمام بهم سيكون مصدر للقوة الناعمة للدولة المصرية في دولهم.

ومن جانبها، أكدت النائبة الدكتورة سلوى الحداد أن المصريين بالخارج هم القوة الناعمة للدولة المصرية في الدول المقيمين بها، وتابعت: “لقد تلقينا دعوة لزيارة البرلمان الزامبي وهذه فرصة جيدة أيضًا للتعرف على الاحتياجات الإفريقية من نواب الشعب الزامبي”.

كما تطرقت النائبة الدكتورة نيفين جورج للحديث عن فترة عملها في دولة كينيا، مشيرة إلى أن المصريين في إفريقيا يحظون بتقدير كبير من الشعوب الإفريقية، ومصر تحتاج إلى لإفريقيا وإفريقيا تحتاج لمصر، والمبادرات المصرية في إفريقيا تحظى بتقدير كبير من الرؤساء والشعوب الإفريقية، لافتة إلى أنه من المهم أيضًا أن يكون هناك تبادل خبرات بين المصريين والأفارقة.