فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أدمن 10 دقائق مضت آخر الأخبار 12 زيارة
قال النائب الدكتور محمد الشيخ إن لمصر قوة ناعمة كبيرة في إفريقيا، ممثلة في المصريين بالخارج، مؤكدًا أننا يجب أن نعمل على استعادة دور مصر في إفريقيا وأن الأطباء والصيادلة قوة ناعمة مصرية قوية جدا في إفريقيا، كما أننا في مصر يوجد لدينا جاليات إفريقية والاهتمام بهم سيكون مصدر للقوة الناعمة للدولة المصرية في دولهم.
ومن جانبها، أكدت النائبة الدكتورة سلوى الحداد أن المصريين بالخارج هم القوة الناعمة للدولة المصرية في الدول المقيمين بها، وتابعت: “لقد تلقينا دعوة لزيارة البرلمان الزامبي وهذه فرصة جيدة أيضًا للتعرف على الاحتياجات الإفريقية من نواب الشعب الزامبي”.
كما تطرقت النائبة الدكتورة نيفين جورج للحديث عن فترة عملها في دولة كينيا، مشيرة إلى أن المصريين في إفريقيا يحظون بتقدير كبير من الشعوب الإفريقية، ومصر تحتاج إلى لإفريقيا وإفريقيا تحتاج لمصر، والمبادرات المصرية في إفريقيا تحظى بتقدير كبير من الرؤساء والشعوب الإفريقية، لافتة إلى أنه من المهم أيضًا أن يكون هناك تبادل خبرات بين المصريين والأفارقة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “وفد برلماني”: المصريون قوة ناعمة كبيرة في إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.