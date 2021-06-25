تراند الفن: يتحكم في معدل السكر في الدم.. تعرف على فوائد زيت الجوز

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 08:09 صباحاً - يحتوي زيت الجوز على بعض العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الانسان، مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة والمشبعة، فهو غني بالاحماض الدهنية النباتية، إضافة إلى الفيتامينات التي تعزز الصحة العامة.

فوائد زيت الجوز:-

يحتوى على الدهون غير المشبعة:-

يحتوي زيت الجوز على الدهون النباتية الصحية، مثلما ذكرنا أعلاه، أن تلك الدهون تكون بين المشبعة والغير مشبعة والمتعددة، وبالتالي يعد زيت الجوز مصدر غني الأحماض الأوميجا 3.

لا يحتوي على الكربوهيدرات:-

يتميز زيت الجوز بعدم احتوائه على الكربوهيدرات، وهذا يعني خلوه من السكريات والالياف.

لا يحتوى على البروتين: –

يعتبر زيت الجوز هو دهن نقي يستخرج من حبة الجوز ذاتها، لذلك لا يحتوي على أي بروتينات.

يدعم صحة القلب

نظرًا لإحتوائه على دهون متعددة غير مشبعة، فهو مفيد جدًا لتعزيز صحة القلب، إذ يحتوي أيضًا على مستويات عالية من أحماض الأوميجا 3، والتي تقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية، وذلك من خلال خفض الدهون الثلاثية.

يتحكم في معدل السكر في الدم:-

يساهم استهلاك زيت الجوز باعتدال في تقليل معدل السكر في الدم، لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، وذلك يعود لإحتوائه على مستويات عالية من مضادات الأكسدة أهمها البوليفينول.