تراند الفن: اليوم.. بيراميدز يخوض أول تدريباته بالمغرب استعدادًا للرجاء البيضاوي

يخوض فريق الكرة بنادي بيراميدز، أولى تدريباته في مدينة كازبلانكا المغربية في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب نادي الرجاء المغربي، الذي يبعد دقائق عن مقر فندق إقامته.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء البيضاوي المغربي، في التاسعة من مساء الأحد المقبل، على ملعب محمد الخامس، بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي دون أهداف، على استاد الدفاع الجوي، على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم 10 يوليو المقبل.

ووصلت بعثة نادي بيراميدز لمدينة الدار البيضاء أمس، على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق، لتوفير الوقت والجهد، حيث توجهت مباشرة لمقر فندق الإقامة بوسط مدينة الدار البيضاء.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأخير في التاسعة من مساء غد السبت، على ملعب محمد الخامس، الذي يستضيف المباراة الهامة، لحسم أحد طرفي المباراة النهائية.