فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن 25 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
يخوض فريق الكرة بنادي بيراميدز، أولى تدريباته في مدينة كازبلانكا المغربية في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب نادي الرجاء المغربي، الذي يبعد دقائق عن مقر فندق إقامته.
ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء البيضاوي المغربي، في التاسعة من مساء الأحد المقبل، على ملعب محمد الخامس، بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي دون أهداف، على استاد الدفاع الجوي، على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم 10 يوليو المقبل.
ووصلت بعثة نادي بيراميدز لمدينة الدار البيضاء أمس، على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق، لتوفير الوقت والجهد، حيث توجهت مباشرة لمقر فندق الإقامة بوسط مدينة الدار البيضاء.
ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأخير في التاسعة من مساء غد السبت، على ملعب محمد الخامس، الذي يستضيف المباراة الهامة، لحسم أحد طرفي المباراة النهائية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اليوم.. بيراميدز يخوض أول تدريباته بالمغرب استعدادًا للرجاء البيضاوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.