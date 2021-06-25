فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن 44 دقيقة مضت آخر الأخبار 15 زيارة
وصفت الفنانة سميرة صدقي دورها بمسلسل “اللغز” الذي يتم تصويره حاليا بأنه “رمانة الميزان”، وقالت في تصريحات لـ “القاهرة 24” إنها تجسد به شخصية سيدة معقدة نفسيا قتلت زوجها الثري، الذي ترك ابنة صغيرة تربت على نفس العقد النفسية التى تحملها زوجة الأب.
وحول تفاصيل دورها أوضحت سميرة صدقي أنها لديها منزل تحوله إلى بيت للطالبات المغتربات، تحدث فيه جرائم قتل غامضة، ويتضح أن وراء تلك الجرائم الإبنة الصغيرة التي تعتقد في خرافة أنها بذلك الأمر ستجد كنزا مخبأ بالمنزل.
مسلسل “اللغز” بطولة نورهان، محمد نجاتي، سميرة صدقي، عمرو يسري، علاء زينهم، إكرامي هجرس، أحمد منير، اية عقيل، ندى بهجت، نهى رأفت، أسماء الباجوري، نشوى علي، إسراء عزام، نسمة النجار، ومن تأليف غادة حنفي، وإخراج عصام شعبان.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سميرة صدقي لـ “القاهرة 24”: أنا رمانة الميزان في مسلسل اللغز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.