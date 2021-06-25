تراند الفن: سميرة صدقي لـ “القاهرة 24”: أنا رمانة الميزان في مسلسل اللغز

وصفت الفنانة سميرة صدقي دورها بمسلسل “اللغز” الذي يتم تصويره حاليا بأنه “رمانة الميزان”، وقالت في تصريحات لـ “القاهرة 24” إنها تجسد به شخصية سيدة معقدة نفسيا قتلت زوجها الثري، الذي ترك ابنة صغيرة تربت على نفس العقد النفسية التى تحملها زوجة الأب.

وحول تفاصيل دورها أوضحت سميرة صدقي أنها لديها منزل تحوله إلى بيت للطالبات المغتربات، تحدث فيه جرائم قتل غامضة، ويتضح أن وراء تلك الجرائم الإبنة الصغيرة التي تعتقد في خرافة أنها بذلك الأمر ستجد كنزا مخبأ بالمنزل.

مسلسل “اللغز” بطولة نورهان، محمد نجاتي، سميرة صدقي، عمرو يسري، علاء زينهم، إكرامي هجرس، أحمد منير، اية عقيل، ندى بهجت، نهى رأفت، أسماء الباجوري، نشوى علي، إسراء عزام، نسمة النجار، ومن تأليف غادة حنفي، وإخراج عصام شعبان.