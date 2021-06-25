تراند الفن: تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 25 يونيو 2021

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏32 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

استقرت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجل سعر الأسمنت المسلح 805 جنيها، في حين سجل سعر أسمنت النصر 780 جنيها، وتراجع سعر أسمنت الصخرة إلى 775 جنيها، وسجل سعر أسمنت السويدي 808 جنيه. وبلغ سعر أسمنت السويس 803 جنيه وتراجع سعر أسمنت حلوان إلى 820 جنيه. ، فيما سجل سعر أسمنت العسكري بني سويف 760 جنيها، وبلغ سعر أسمنت سيناء 753 جنيها، فيما سجل سعر أسمنت المسلة 773 جنيها. وبلغ سعر الأسمنت الأبيض 2500 جنيه، وتراوح سعر الأسمنت سوبر رويال وسوبر سيناء بين 2390 و2460 جنيه. وتنتج مصر أكثر من 80 مليون طن من الأسمنت، بينما يبلغ حجم الاستهلاك في السوق المحلي 50 مليون طن، مما يخلق فائض في الإنتاج يتجاوز 30 مليون طن.

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