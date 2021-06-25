تراند الفن: حبس لص دراجات بخارية بعد ضبطه بقنا.. و”السوشيال ميديا” تفضحه

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏38 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة

قررت جهات التحقيق بقنا حبس لص الدراجات البخارية، والتى كان يقوم بسرقتها عن طريق توصيل الأسلاك الكهربائية. وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فيديو لشخص يقوم بسرقة الدراجات النارية “الموتوسيكل”، وتمكن أهالي المنطقة عن طريق كاميرات المراقبة الكائنة من ضبطه متلبسًا، وتم تسليمه لأجهزة الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وأوضح الفيديو أن المتهم يقوم بتقطيع الأسلاك الخاصة بدراجة نارية، وخلال الصعود عليها تمكن الأهالي من القبض عليه وتسليمه إلى رجال الأمن.

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