تراند الفن: بعد استقالة هشام عز العرب.. السيرة الذاتية لحسين أباظة العضو المنتدب لـCIB

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 09:09 صباحاً - وافق البنك المركزي المصري رسميًا على تعيين حسين أباظة في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي “CIB”.، ليخلف بذلك هشام عز العرب في هذا المنصب، بحسب ما أعلنه البنك التجاري الدولي مصر على موقعه الإلكتروني، عن حصوله اليوم على موافقة البنك المركزي المصري.

كان أمين هشام عز العرب، يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو التنفيذي للبنك قبل استقالته.

ووافق البنك المركزي المصري، على تغيير المسمى الوظيفي لحسين أباظة ليصبح المسؤول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021.

ويشغل أباظة منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي منذ مارس 2017، وذلك بعد أن أمضى فترة 6 سنوات في منصب الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك.

استقالة هشام عز العرب

وبعد استقالة هشام عز العرب من البنك، نشر البنك التجاري الدولي التعديلات التى أدخلها في عضوية مجلس إدارة البنك بطلب من البنك المركزي بعد رصده مخالفات في التفتيش الميداني الذي أجراه على البنك.

ووقتها قال البنك، إن التعديلات على مجلس الادارة شمل استقالة رئيس مجلس الأدارة والعضو التنفيذي أمين هشام عز العرب، وتعين بدلا منه شريف سامي في منصب رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي.

كما تم تعيين باريش داتاترايا كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل عن شركة فيرفاكس القابضة لتمثيل استثمارتها من خلال الشركة التابعة المملوكة لها بالكامل والتى تبلغ نسبة مساهمتها 6.5% في رأسمال البنك.

ومنذ ذلك الوقت استمر حسين ماجد أباظة في منصب المسئول التنفيذي وعضو مجلس الادارة، وأماني أبو زيد في منصب عضو مجلس الادارة، ماجد حبيب في عضو مجلس الادارة، كما استمر المديرين التنفيذيين في مناصبهم كما هي عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي، وأحمد عيسى الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية، ومحمد سلطان الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات.

حتى تم تعيين أباظة عضوا منتدبا للبنك إضافة لمنصبه الحالي.

السيرة الذاتية لحسين أباظة

شغل أباظة منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بين عامي 2001 و2010، بالإضافة إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة المخاطر مسئولًا عن شيءون الائتمان والأسواق والمخاطر التشغيلية في البنك التجاري الدولي.

كما يشغل أباظة عضوية فريق علاقات المستثمرين بالبنك والحائز على عدة جوائز مرموقة، حيث ساهمت جهود الفريق في زيادة القيمة السوقية للبنك التجاري الدولي بمقدار عشر مرات عما كانت عليه عام 2008.

وفي السابق، شغل أباظة منصب رئيس قسم البحوث ومنصب رئيس قطاع إدارة الأصول في المجموعة المالية هيرميس بين عامي 1995 و2001 وهو العام الذي شهدة عودة أباظة إلى البنك التجاري الدولي مجددًا.

انضم حسين أباظة إلى البنك التجاري الدولي عقب حصوله على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وحصل على العديد من الدورات التدريبية والتعليمية في إطار استكمال مرحلة الدراسات العليا وذلك في جامعات ومعاهد ببلجيكا وسويسرا ولندن ونيويورك.