تراند الفن: أحمد فكري: العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت أكثر المناطق جذبًا للاستثمار في مصر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 09:09 صباحاً - قال الدكتور أحمد فكري رئيس مجلس إدارة شركة كونتاكت للتطوير العقاري، إن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت أكثر المناطق جذبا للاستثمار فى مصر والمنطقة العربية سواء للمستثمرين المحليين أو الاجانب.

قيمة إضافية

وأضاف فكري أن اهتمام الرئيس السيسى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعطى للمشروع قيمة إضافية، لافتا إلى أن المستثمر العقارى الذكى هو الذى يستثمر فى العاصمة الإدارية الجديدة بأكثر من مشروع، لأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع مصر المستقبل.

وتوقع إن تشهد السوق العقارية المصرية طفرة قوية خلال الفترة المقبلة لان القطاع العقاري قاطره التنميه الاقتصاديه ويعمل بها أكثر من 100 صناعه أخري.

وأطلقت شركة “كونتاكت” أحدث مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة الأعمال المركزية،و أطلقت عليه “Quan ” على مساحة 10،531 م يتكون من 25 دور وهو برج متعدد الأنشطة (تجاري إداري طبي) بارتفاع 100 متر.

وتابع فكري، أن المشروع يقع في قلب منطقة الاعمال المركزية،وسط أكبر تجمع من المباني العالمية والابراج المميزة، والتي يتم اعدادها لتكون قبلة الاستثمارات، والاعمال في افريقيا والشرق الاوسط بالكامل.

وأضاف: معروف أن منطقة الأعمال المركزية يتم إنشائها على مساحة إجمالية نحو 1.71 مليون متر مربع بما يعادل حواي 195 فدان وتعتبر المنطقة هي قلب الاقتصاد بالعاصمة الادارية الجديدة، وبها تتركز الحركة التجارية.

وأكد فكري أن استثمارات المشروع تبلغ مليار و500 مليون جنيه، وكشف أحمد وجدى رئيس قطاع التسويق أن أسعار الأراضي في العاصمة الإدارية الجديدة ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن اي مستثمر لديه فرصة هائلة لتحقيق عوائد مرتفعة حال شراؤه الأن في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتوقع أن ترتفع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بنحو 15 إلى 20% مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة وزيادة أسعار مواد البناء.

ويبدأ خلال الربع الأخير من العام الجاري انتقال مجموعات عمل من الوزارات المختلفة إلى المباني الحكومية؛ لبدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية تمهيدا للانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.