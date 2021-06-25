تراند الفن: تدريب العاملين وتوفير مهمات الوقاية.. كيف واجهت “البيئة” جائحة كورونا؟

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 09:09 صباحاً - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة اتخذت منذ بداية جائحة كورونا الإجراءات الاحترازية كافة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك ضمن خطتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. وشملت تلك الإجراءات التالي:- إصدار الدلائل الإرشادية والاشتراطات للتعامل مع المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها ومتابعة تنفيذها. إصدار الدلائل الإرشادية والاشتراطات للتعامل مع المخلفات الصلبة بمستشفيات الحجر الصحي. تأهيل وبناء قدرات عدد 598 من العاملين ببعض المنشآت الصحية في مجال إدارة مخلفات الرعاية الصحية. تدريب 112 فرد مدرب موزعين على 15 محافظة لتنفيذ البرنامج التدريبي لجميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية (تدريب مدربين)، تابعين لوزارة الصحة والسكان، وزارة البيئة، ومستشفيات جامعة القاهرة. إنشاء تطبيق إلكتروني لبث مواد التوعية البيئية على وسائل الإعلام المختلفة. تدشين موقع إلكتروني لتدريب العاملين في مجال المخلفات داخل المستشفيات لتسهيل عملية متابعة الكميات المتولدة من المخلفات بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة. التنسيق مع كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، بشأن تعيين مسئولي النفايات الطبية بالمستشفيات، وقيام وزارة البيئة بالعمل على تدريبهم على كيفية التعامل مع تلك النفايات. المرور على 2129 منشأة طبية لمتابعة منظومة إدارة المخلفات الطبية على مستوى الجمهورية. تخصيص مبلغ 29 مليون جنيه أي ما يعادل 1.7 مليون يورو، من موازنة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لدعم العاملين بمنظومة النظافة بمهمات الوقاية. دعم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة للجمعيات الأهلية بمحافظتي قنا وأسيوط بتريسيكلات وحاويات خطافية للنهوض بمنظومة النظافة بالمحافظة.

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