تراند الفن: بالفيديو: “مختص” يكشف خطورة إطعام الطيور في الشوارع والأرصفة.. “تسبب الإصابة بهذا الوباء”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏31 دقيقة مضت المرصد 20 زيارة

صحيفة المرصد: كشف أستاذ علم البيئة الدكتور علي عشقي خطورة انتشار ظاهرة إطعام الطيور بالأرصفة والشوارع.

وقال في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن إطعام الطيور بهذا الشكل يزيد من تكاثرها، ومن ثم تتسبب فضلاتها في انتشار الفطريات والفيروسات بالمجتمع.

وأشار إلى أنه مع دخول فترة الانقلاب الخريفي تأتي الطيور المهاجرة إلى المملكة من كل مكان.

وأضاف أن قدوم الطيور المُهاجرة بهذا الشكل قد يتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض مثل الفطر الأسود، داعياً الجهات المعنية إلى التحرك ووضع حل عاجل للطيور المهاجرة قبل شهر سبتمبر المقبل.

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