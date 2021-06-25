تراند الفن: “الإسكان الاجتماعي”: طرح وحدات لكافة الشرائح بمدينة العلمين الجديدة

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه سيتم إطلاق مبادرة بفائدة 3% على 30 عاما على الوحدات خلال أيام.

وتابعت أن شروط التعاقد من سن 20 لـ50 سنة، ولكن تم مد السن للمتقدمين الذين يصل سنهم إلى 55 عاما وسيتم استلام وحداتهم.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن هناك طرح إسكان اجتماعي بمدينة العلمين، وهناك عدة شرائح اجتماعية مختلفة ومتعددة، بالإضافة إلى أن هناك شقق ثمنها من 200 ألف جنيه إلى 450 ألف جنيه بمدينة العلمين.

وتابعت قائلة: “سلمنا 400 ألف وحدة في الفترة الماضية، وهناك 150 ألف وحدة هيتم تسليمهم هذا العام، ولدينا 300 ألف وحدة فى الإعلان الأخير، و700 ألف وحدة سيتم الانتهاء من تسليمهم بالكامل في 2024”.