فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 38 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه سيتم إطلاق مبادرة بفائدة 3% على 30 عاما على الوحدات خلال أيام.
وتابعت أن شروط التعاقد من سن 20 لـ50 سنة، ولكن تم مد السن للمتقدمين الذين يصل سنهم إلى 55 عاما وسيتم استلام وحداتهم.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن هناك طرح إسكان اجتماعي بمدينة العلمين، وهناك عدة شرائح اجتماعية مختلفة ومتعددة، بالإضافة إلى أن هناك شقق ثمنها من 200 ألف جنيه إلى 450 ألف جنيه بمدينة العلمين.
وتابعت قائلة: “سلمنا 400 ألف وحدة في الفترة الماضية، وهناك 150 ألف وحدة هيتم تسليمهم هذا العام، ولدينا 300 ألف وحدة فى الإعلان الأخير، و700 ألف وحدة سيتم الانتهاء من تسليمهم بالكامل في 2024”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “الإسكان الاجتماعي”: طرح وحدات لكافة الشرائح بمدينة العلمين الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.