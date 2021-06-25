فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 09:09 صباحاً - قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشرقية للدخان، إن زيادة أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة، لم تطبق حتى الآن، ومن المتوقع أن تطبق في الأسبوع الأول من شهر يوليو حسب القانون الذي صدر منذ 3 سنوات.
وتابع “أمان”، خلال تصريحات تليفزيونية أن القانون ينص على زيادة أسعار السجائر الجديدة ربع جنيه للتأمين الصحي، وربع جنيه آخر ضريبة قيمة مضافة كل 3 سنوات.
ولفت إلى أن وزارة الصحة تغير التحذيرات الموجودة على السجائر، وننتظر الصور أو التحذيرات الجديدة على السجائر بشكل فوري.
أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة:-
أسعار السجائر كليوباترا كينج سايز 17 جنيها.
أسعار السجائر كليوباترا سوفت كوين 17.50 جنيه.
أسعار السجائر بوسطن/بلمونت 18 جنيها.
أسعار السجائر كليوباترا بوكس «أبيض – ألوان» 18.50 جنيه
أسعار السجائر مونديال «أحمر – أزرق – سلفر – مينتول» 19 جنيهًا
أسعار اسجائر سوبر 19.50 جنيه
أسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 24.50 جنيه
أسعار السجائر مارلبورو بأنواعها 44.50 جنيه
أسعار السجائر ميريت بأنواعها 48.50 جنيه
أسعار السجائر «إل إم» بأنواعها 33.50 جنيه
MARLBORO CRAFTED مبلغ 36.50 جنيه.
أسعار السجائر دانهيل 44.50 جنيه
أسعار السجائر كِنت 38.50 جنيه
أسعار السجائر روثمانز 32.50 جنيه
أسعار السجائر لاكي ستريك 32.50 جنيه
أسعار السجائر بال مال 27.50 جنيه
أسعار السجائر كاميل 37.50 جنيه
أسعار السجائر وينستون 30.50 جنيه
أسعار السجائر إل دي 27.50 جنيه
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف على أسعار السجائر بعد زيادات الشهر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.