تراند الفن: “أنا المواطن” بصالون الفن.. و”المجتمع” بمركز الإبداع الفني

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏32 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

تستضيف سينما مركز الإبداع الفني ” بأرض الأوبرا” التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء الأحد 27 يونيو، صالون الفن والمجتمع للفنانة مديحة حمدي. ويحمل الصالون هذا الشهر عنوان ” أنا المواطن ” ويستضيف المخرجة الكبيرة أنعام محمد علي وحديث عن مواطنة المرأة عبر التاريخ، كما يستضيف الصالون الفنانان ياسر علي ماهر و محمد عبد الجواد، وحديث عن معني المواطنة بين الشباب ودورهم في التنمية. ويتخلل الصالون عددا من الفقرات الفنية والغنائية للمطربة فاطمة محمد علي، والمطرب اسلام مالك.

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