تراند الفن: الليلة.. المصري البورسعيدي يستضيف الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، ضيفًا على نظيره المصري البورسعيدي، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 43، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة.

ويسعى علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، إلى استمرار تحقيق النتائج المتميزة في الدوري الممتاز للحفاظ على مركز الفريق في الجدول، مطالبًا لاعبيه بضرورة حسم المباراة وعدم التهاون بالفريق الحربي.

على الجانب الآخر، يرغب أحمد كشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين شكل الفريق في الدوري، مؤكدا على لاعبيه ضرورة تقديم عرضًا مميزًا أمام المصري.