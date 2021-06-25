فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أدمن 40 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، ضيفًا على نظيره المصري البورسعيدي، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ويحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 43، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة.
ويسعى علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، إلى استمرار تحقيق النتائج المتميزة في الدوري الممتاز للحفاظ على مركز الفريق في الجدول، مطالبًا لاعبيه بضرورة حسم المباراة وعدم التهاون بالفريق الحربي.
على الجانب الآخر، يرغب أحمد كشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين شكل الفريق في الدوري، مؤكدا على لاعبيه ضرورة تقديم عرضًا مميزًا أمام المصري.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الليلة.. المصري البورسعيدي يستضيف الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.