تراند الفن: المصريون يستحوذون على 83% من تعاملات البورصة.. ورأس المال يرتفع 18 مليار جنيه

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 10:09 صباحاً - استقرت مؤشرات البورصة المصرية في المنطقة الخضراء، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 18.4 مليار جنيه مرتفعا بمقدار 2.9%.

أداء المؤشرات

اغلق مؤشر “إيجي إكس” 30 تعاملات الأسبوع الماضي، مرتفعا بنسبة 4.19% ليصل إلى مستوى 10278.86 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنسبة 1.36% ٪ ليصل إلى مستوى 2328.72 نقطة، وارتفع مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 2.18% ليصل إلى مستوى 3296.87 نقطة.

إجمالي التداولات

بلغ إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي، نحو 27.6 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول 2.7 مليون ورقة منفذة على 266 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 26.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.2 مليون ورقة منفذة على 232 ألف عملية.

واستحوذت الأسهم على 32.87% من إجمالي قيمة التداول، بينما استحوذت السندات على 67.13%.

تعاملات المستثمرين

سجلت تعاملات المصريين نسبة 83.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.1% والعرب على 7.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 111.7 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 97.7 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وعلى صعيد الأحداث الاقتصادية المهمة، تقترب من الحصول على الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة قيمته 5.2 مليار دولار، بعد أن أعلن المجلس التنفيذي للصندوق إنهاء المراجعة الثانية والنهائية لمدى التقدم الذي أحرزته مصر فيما يخص الاشتراطات الخاصة ببرنامج القرض البالغة مدته 12 شهرا.

وتصدرت مصر دول القارة الإفريقية كأكبر متلقٍ للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2020 بإجمالي 5.9 مليار دولار، بحسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن الاستثمار العالمي لعام 2021.

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