تراند الفن: مصدر بالآثار: حقن وترميم سور صلاح الدين بمنطقة الدراسة (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 10:09 صباحاً - كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار عن عمل الترميمات اللازمة لسور صلاح الدين بمنطقة الدراسة بالقاهرة.

وقال المصدر، في تصريحات لـ”القاهرة 24″، إن وزارة الآثار تعمل على ترميم سور صلاح الدين وتم عمل تجربة حقن الأساسات من خلال الحائط الحجرية أحد عناصر مكونات السور وذلك لتقوية وتدعيم جزء من السور الشمالي حتى برج الظفر وجزء من السور الشرقي من برج الظفر حتى مبنى الأمن المركزي إلى حديقة الأزهر.

ترميم وحقن سور صلاح الدين

وأوضح المصدر أن سور صلاح الدين يعد الحصن الحصين الذي بناه قائد الجيوش في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، بدر الدين الجمالي سنة 1092م الذي تم تشييده خارج عمران القاهرة، وتعد هذه الأسوار من روائع العمارة الحربية في الحضارة الإسلامية لما تتميز به من شموخ وروعة وجمال التصميم الذي يمثل الهيبة والعظمة لذلك العصر.

وأشار المصدر إلى أن جسم السور عبارة عن ممرات ودهاليز وحجرات حجرية طويلة تحتاج إلى ترميم إنشائي ومعماري ودقيق حسب أصول الصناعة والمواثيق الدولية.

واستكمل المصدر أن هذا المشروع يتم بواسطة شركة وادي النيل وتحت إشراف القاهرة التاريخية ومنطقة تفتيش شمال القاهرة بالمجلس الأعلى للآثار، بإشراف للجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الفاطمية التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.