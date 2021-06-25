فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد: أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد مشاهير “التيك توك” في أوكرانيا، غضبا واسعا، بعد تسببه في بكاء طفلة صغيرة. ويظهر الفيديو، مشهور “التيك توك” الأوكراني ألكسندر فولوشين، وهو يقدم هاتفا لفتاة صغيرة، كانت تتجول برفقة والدتها في العاصمة كييف. وبعد انتهاء المقطع، طلب فولوشين من الفتاة إعادة الهدية، بينما واصلت الأم التصوير، وتسبب إصرار فولوشين على استعادة الهدية، في بكاء الطفلة، في الوقت الذي هدد فيه بطلب الشرطة، حسبما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية. وعرض فولوشين على الأم مبلغ 52 جنيها إسترلينيا، لقاء استعادة الهاتف، إلا أن رفضها دفعه لانتزاع الجهاز من أيدي الطفلة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مشهور سناب شات يهدي طفلة هاتفا أمام الكاميرات.. وبعد انتهاء التصوير كانت المفاجأة المبكية! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.