فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أعلن الدكتور عادل عبد المنعم، مدير مديرية الطب البيطري في المنوفية، بدء الحملة القومية الثانية لعام 2021 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، ومرض حمى الوادي المتصدع، تحت رعاية محافظ المنوفية، وذلك من غد السبت على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.
بيطري المنوفية: زيارات ميدانية لتوعية بأهمية التحصين
وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية عمل زيارات ميدانية للقرى، بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.
وأشاد محافظ المنوفية بالحملات القومية مؤكدًا دعمه الكامل للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية، بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة، والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية، والحفاظ علي الثروة الحيوانية.
وأوضح مدير بيطري المنوفية أن ذلك يأتي تنفيذًا للخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية، والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة، تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، وحرصًا من اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، واهتمامه بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: غدًا.. انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنوفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.