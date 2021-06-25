فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 10:09 صباحاً - حقق فيلم تامر حسني الجديد “مش أنا” إيرادات، أمس الخميس، من شباك التذاكر بالسينما المصرية، وصلت إلى 1،441،507 جنيه، أي نحو مليون و440 ألف جنيه، وذلك في اليوم الثاني من عرضه.
وارتفعت إيرادات فيلم تامر حسني “مش أنا” إلى نحو 400 ألف جنيه عن اليوم الأول الذي حقق فيه مليون جنيه.
تدور قصة الفيلم حول شاب يُدعى “حسن” يجسده تامر حسني الذي يعاني من انفصام حاد في الشخصية، ويمر بعديد من المواقف مع عائلته وأصدقائه، ويفعل أشياء لا يشعر بها، وينكر أنه فعلها.
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الفيلم من بطولة الفنان تامر حسني بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين أبرزهم ماجد الكدواني، وسوسن بدر، وحلا شيحة، وآخرون، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، ومونتاج عمرو عاكف وإسلام عاكف، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجي وحسام حسني وأحمد دسوقي.
يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني، فيلم “الفلوس” الذي قدمه عام 2019 والذي حقق نجاحًا كبيرًا، بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين أبرزهم زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وآخرون، والعمل من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف على إيرادات فيلم تامر حسني “مش أنا” في اليوم الثاني من عرضه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.