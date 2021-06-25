تراند الفن: تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-6-2021 والقنوات الناقلة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 10:09 صباحاً - يقدم موقع “القاهرة 24” جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-6-2021، في ملاعب العالم المختلفة، وأبرزها مواجهة غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. مواعيد مباريات كأس العرب اليوم الجمعة البحرين ضد الكويت – الساعة السابعة مساء – قناة beIN Sports HD فريق نادي الاتحاد السكندري لكرة القدم مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة الجونة ضد سيراميكا كليوباترا – الساعة الخامسة مساء – قناة On Time Sport 1 غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري – الساعة السابعة مساء – قناة On Time Sport 1 أسوان ضد وادي دجلة – الساعة السابعة مساء – قناة On Time Sport 2 المصري البورسعيدي ضد الانتاج الحربي – الساعة التاسعة مساء – قناة On Time Sport 1

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