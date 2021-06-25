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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 10:09 صباحاً - يقدم موقع “القاهرة 24” جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-6-2021، في ملاعب العالم المختلفة، وأبرزها مواجهة غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
مواعيد مباريات كأس العرب اليوم الجمعة
البحرين ضد الكويت – الساعة السابعة مساء – قناة beIN Sports HD
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة
الجونة ضد سيراميكا كليوباترا – الساعة الخامسة مساء – قناة On Time Sport 1
غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري – الساعة السابعة مساء – قناة On Time Sport 1
أسوان ضد وادي دجلة – الساعة السابعة مساء – قناة On Time Sport 2
المصري البورسعيدي ضد الانتاج الحربي – الساعة التاسعة مساء – قناة On Time Sport 1
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-6-2021 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.