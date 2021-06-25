فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 11:09 صباحاً - يستعد فريق الاتحاد السكندري، لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره غزل المحلة، التي تجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
ويستضيف غزل المحلة نظيره الاتحاد السكندري خلال المواجهة التي تجمع بينهما، ضمن مُنافسات الجولة السابعة والعشرين من مُسابقة الدوري الممتاز مساء غدٍ الجمعة.
ويسعى الاتحاد السكندري خلال اللقاء، لتحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث، ومواصلة تحقيق الانتصارات لاستكمال الزحف نحو المربع الذهبي.
فيما يأمل غزل المحلة في وضع حد لنزيف النقاط الذي يعاني منه خلال الجولات الماضية، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار 6 جولات.
ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس، ضمن جدول ترتيب الدوري، برصيد 37 نقطة، بعد فوزه الأخير على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف.
فيما يأتي غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة، ضمن ترتيب المسابقة المحلية بعد الخسارة أمام الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: غزل المحلة يستضيف الاتحاد السكندري اليوم في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.