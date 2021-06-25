تراند الفن: غزل المحلة يستضيف الاتحاد السكندري اليوم في الدوري

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 11:09 صباحاً - يستعد فريق الاتحاد السكندري، لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره غزل المحلة، التي تجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف غزل المحلة نظيره الاتحاد السكندري خلال المواجهة التي تجمع بينهما، ضمن مُنافسات الجولة السابعة والعشرين من مُسابقة الدوري الممتاز مساء غدٍ الجمعة.

ويسعى الاتحاد السكندري خلال اللقاء، لتحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث، ومواصلة تحقيق الانتصارات لاستكمال الزحف نحو المربع الذهبي.

فيما يأمل غزل المحلة في وضع حد لنزيف النقاط الذي يعاني منه خلال الجولات الماضية، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار 6 جولات.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس، ضمن جدول ترتيب الدوري، برصيد 37 نقطة، بعد فوزه الأخير على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف.

فيما يأتي غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة، ضمن ترتيب المسابقة المحلية بعد الخسارة أمام الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف.