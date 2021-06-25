تراند الفن: “تحيا مصر”: الكشف على 500 مواطن يوميًا عبر قوافل “نور حياة”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 11:09 صباحاً - قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن مبادرة “نور حياة” إحدى المبادرات الرئاسية شديدة الأهمية التي اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدشينها، مسايرة للاتجاه العالمي بمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، لذلك تم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية حيال هذا الملف.

وأضاف مختار، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن الصندوق ينفذ قوافل ميدانية سواء في المدارس أو مراكز الشباب لكي تكون بمثابة نقطة التقاء يتم فيها تجميع عدد من المواطنين يتراوح ما بين 300 مواطن إلى 500 مواطن في اليوم الواحد من قرى مختلفة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر: “التواصل يكون من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات القاعدية الموجودة في كل قرية، ولدينا حالات كثيرة طلبت منا إجراء الكشف، وخضعوا لجراحات المياه البيضاء، وسر نجاح المبادرة هي التنسيق التام بين وزارة الصحة والصندوق ووزارة التربية والتعليم وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وإدارة الخدمات الطبية في وزارة الداخلية لأننا كوننا منظومة يمكننا من خلالها خدمة الناس في القرى والنجوع”.



وأردف محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر: “نستهدف إجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء وتوفير مليون نظارة طبية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، ونعمل من خلال 20 مستشفى تعمل على مدار يومي الخميس والجمعة لإجراء عمليات المياه البيضاء، ويكفي أن أقول إن هناك سيدة كانت تعتقد أنها فاقدة للبصر منذ 40 عامًا، لكنها كانت مصابة فقط بمياه بيضاء على العين”.