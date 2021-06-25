تراند الفن: وزير التجارة الروسي: المنطقة الصناعية في مصر تدعم توجهاتنا للأسواق العالمية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 11:09 صباحاً - قال دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، إن النتائج الإيجابية لاجتماعات الدورة الحالية من اللجنة المصرية الروسية المشتركة تعكس عمق العلاقات المصرية الروسية وأهميتها على المستويين الحكومي والشعبي، وأن هذه النتائج تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وأضاف خلال لقاء مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر يمثل ركيزة مهمة لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، حيث تسهم هذه المنطقة في توطين الصناعات الروسية المتطورة في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات من دول الاتحاد الأوراسى للعمل بالمنطقة، إلى جانب تعزيز نفاذ المنتجات الروسية للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأشار مانتوروف إلى حرص بلاده على توسيع الشراكة الصناعية مع مصر وبصفة خاصة في مجال صناعة السيارات وليس توريد معدات وقطع غيار فقط، ولكن من خلال التجميع الصناعي للسيارات الروسية في مصر.

شارك في اللقاء السفير إيهاب نصر سفير مصر بموسكو، والدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري ورئيس الجانب المصري في الاجتماعات التحضيرية.

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