تراند الفن: بيان استفزازي.. إثيوبيا تشكو مصر والسودان لمجلس الأمن بسبب سد النهضة

نشرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانا صحفيا، بتقدمها بشكوى لمجلس الأمن ضد مصر والسودان، تزعم فيه عزم البلدين على تنفيذ مخطط لتقويض العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي، وإعلان عدم فعاليتها في نهاية المطاف، مضيفة أن هذا يؤدي إلى تآكل الثقة بين الدول الثلاث.

وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان استفزازي صباح اليوم الجمعة، أن المحادثات الثلاثية التي تهدف لتعزيز التعاون حول هذا الملف الشائك والعائق منذ سنوات، يجب ألا تستغل من قبل دول المصب لفرض إرادتها عليها.

ورفضت إثيوبيا في رسالة بعثت بها إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المحاولات الأخيرة التي قامت بها مصر والسودان للسعي لإشراك مجلس الأمن في قضية سد النهضة خارج نطاق تفويضه.