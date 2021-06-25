فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أدمن 12 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
نشرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانا صحفيا، بتقدمها بشكوى لمجلس الأمن ضد مصر والسودان، تزعم فيه عزم البلدين على تنفيذ مخطط لتقويض العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي، وإعلان عدم فعاليتها في نهاية المطاف، مضيفة أن هذا يؤدي إلى تآكل الثقة بين الدول الثلاث.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان استفزازي صباح اليوم الجمعة، أن المحادثات الثلاثية التي تهدف لتعزيز التعاون حول هذا الملف الشائك والعائق منذ سنوات، يجب ألا تستغل من قبل دول المصب لفرض إرادتها عليها.
ورفضت إثيوبيا في رسالة بعثت بها إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المحاولات الأخيرة التي قامت بها مصر والسودان للسعي لإشراك مجلس الأمن في قضية سد النهضة خارج نطاق تفويضه.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بيان استفزازي.. إثيوبيا تشكو مصر والسودان لمجلس الأمن بسبب سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.